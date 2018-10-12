В Школу управления проектами в БВШН принята новая группа слушателей

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла церемония, посвященная приему новой группы слушателей – "М4" – в Школу управления проектами (SPM – School of Project Management) по программе магистратуры американского Университета Джорджа Вашингтона, которая является совместной инициативой БВШН и британской компании Twenty Eighty Strategy Execution.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и руководитель группы проектов Информационных технологий и услуг компании BP в Азербайджане с более чем 20-летним опытом работы, преподаватель SPM Фаик Насибов.

Познакомившись со студентами, начинающими учебу в SPM, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов пожелал им успешного усвоения учебной программы. Затем каждый из слушателей, входящих в руководящий состав действующих в стране ведущих компаний, предоставил краткую информацию о себе и своем опыте работы. В числе студентов группы "М4" – сотрудники таких компаний, как BP, KCADeutag, ПО "Азнефть", ОАО "Азерсу", Samsung Engineering, ООО "Азертехнолайн", ОАО "Akelik Group" и ABB.

Отметим, что курс обучения в SPM – это уникальная программа подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами. В ходе учебного курса, состоящего из семи модулей, слушатели Школы изучают, среди других, такие предметы, как "Руководство проектом, управление и коммуникации", "Управление рисками", "Управление проектами: применение на практике", "Составление графика работ и контроль затрат", "Навыки ведения переговоров" и "Качество для менеджеров проекта". После успешного окончания учебы выпускникам SPM вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона.