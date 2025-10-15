Завершен процесс приема детей, опоздавших с регистрацией в первый класс

Завершен процесс приема детей, опоздавших по уважительной причине с регистрацией в первый класс общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (ГАДОО).

Отмечено, что для детей, опоздавших с регистрацией в первый класс, с 8 октября 15:00 до 15 октября 18:00 проводился выбор школы и учителя на оставшиеся свободные места.

В общей сложности в текущем учебном году в первый класс пойдут более 130 тысяч детей.