Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Завершен процесс приема детей, опоздавших с регистрацией в первый класс

    Наука и образование
    • 15 октября, 2025
    • 18:34
    Завершен процесс приема детей, опоздавших с регистрацией в первый класс

    Завершен процесс приема детей, опоздавших по уважительной причине с регистрацией в первый класс общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (ГАДОО).

    Отмечено, что для детей, опоздавших с регистрацией в первый класс, с 8 октября 15:00 до 15 октября 18:00 проводился выбор школы и учителя на оставшиеся свободные места.

    В общей сложности в текущем учебном году в первый класс пойдут более 130 тысяч детей.

    первый класс школы образование
    Birinci sinfə üzrlü səbəbdən gecikən uşaqların qəbulu başa çatıb

    Последние новости

    19:16

    Президент Узбекистана дал старт строительству нового международного аэропорта

    В регионе
    19:06

    Араз Мамедзаде: Освоение терминологии имеет большое значение для развития молодых кадров

    Энергетика
    18:48
    Фото

    Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях Eternity−2025

    Другие страны
    18:47

    Хикмет Гаджиев обсудил с госсекретарем МИД ФРГ региональные вопросы

    Внешняя политика
    18:41

    Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    18:34

    Завершен процесс приема детей, опоздавших с регистрацией в первый класс

    Наука и образование
    18:22

    Ожидается открытие перехода "Рафах" в четверг при участии миссии ЕС

    Другие страны
    18:15
    Фото

    Азербайджан присоединился к платформе Китая в сфере продовольственной безопасности

    Здоровье
    18:12

    Азербайджан и Нидерланды обсудили международные и региональные вопросы

    Внешняя политика
    Лента новостей