В школе-лицее №83 состоялось мероприятие под названием "Наш флаг - наша гордость!"

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В школе-лицее №83 Бинагадинского района города Баку состоялось мероприятие под названием "Наш флаг - наша гордость!".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители министерства обороны, министерства образования, Исполнительной власти Бинагадинского района, матери шехидов, ветераны войны.

На мероприятии, начавшемся с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, прозвучали стихи школьников, посвященные флагу.

Директор школы-лицея №83 Наби Махмудов в своем выступлении отметил, что цель проведения мероприятия заключается в углублении любви детей к родине и флагу.

Выступившие рассказали о значении мероприятия и отметили важность воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

Затем прошла церемония вручения трехцветного флага учащимся класса Здоровое образование, клятва школьников Верности флагу, был продемонстрирован посвященный пропаганде государственного флага социальный ролик.

Отметим, что мероприятие состоялось по инициативе Общественного объединения "Инновационные Инициативы" при организации Общественного объединения "Социальная поддержка семьям шехидов".