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В школах пройдут занятия, посвященные Дню памяти

В школах пройдут занятия, посвященные Дню памяти В образовательных учреждениях будут организованы мероприятия, связанные с 27 сентября - Днем памяти, пройдут занятия, посвященные этому дню.
Наука и образование
26 сентября 2022 г. 12:42
В школах пройдут занятия, посвященные Дню памяти

В образовательных учреждениях будут организованы мероприятия, связанные с 27 сентября - Днем памяти, пройдут занятия, посвященные этому дню.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Отмечено, что в связи с Днем памяти в образовательных учреждениях планируется проведение конференций, семинаров, лекций, “круглых столов”, вебинаров, открытых уроков, литературно-художественных композиций, выставок фотографий и рисунков, творческих конкурсов и интеллектуальных игр. Также будут организованы спортивные состязания.

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Версия на азербайджанском языке Məktəblərdə Anım Gününə həsr olunan dərslər keçiriləcək

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