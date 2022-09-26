В школах пройдут занятия, посвященные Дню памяти

В образовательных учреждениях будут организованы мероприятия, связанные с 27 сентября - Днем памяти, пройдут занятия, посвященные этому дню.

В образовательных учреждениях будут организованы мероприятия, связанные с 27 сентября - Днем памяти, пройдут занятия, посвященные этому дню.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Отмечено, что в связи с Днем памяти в образовательных учреждениях планируется проведение конференций, семинаров, лекций, “круглых столов”, вебинаров, открытых уроков, литературно-художественных композиций, выставок фотографий и рисунков, творческих конкурсов и интеллектуальных игр. Также будут организованы спортивные состязания.