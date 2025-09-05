В школах Нахчывана создаются 50 новых STEAM-кабинетов

В школах Нахчыванской Автономной Республики создаются 50 новых STEAM-кабинетов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, эти кабинеты будут играть важную роль в повышении знаний и навыков учащихся по STEAM-образованию с использованием наглядных средств, а также в формировании их критического и творческого мышления.

Отметим, что в текущем учебном году Министерство образования Нахчывана приобрело через тендер и передало общеобразовательным учреждениям 3D-ручки, датчики расстояния, оптические сенсоры, солнечные панели, серводвигатели и другое оборудование для STEAM-кабинетов.

В результате, в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", были оборудованы STEAM-кабинеты в 154 образовательных учреждениях.