    В школах Нахчывана создаются 50 новых STEAM-кабинетов

    Наука и образование
    • 05 сентября, 2025
    • 20:30
    В школах Нахчывана создаются 50 новых STEAM-кабинетов

    В школах Нахчыванской Автономной Республики создаются 50 новых STEAM-кабинетов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, эти кабинеты будут играть важную роль в повышении знаний и навыков учащихся по STEAM-образованию с использованием наглядных средств, а также в формировании их критического и творческого мышления.

    Отметим, что в текущем учебном году Министерство образования Нахчывана приобрело через тендер и передало общеобразовательным учреждениям 3D-ручки, датчики расстояния, оптические сенсоры, солнечные панели, серводвигатели и другое оборудование для STEAM-кабинетов.

    В результате, в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", были оборудованы STEAM-кабинеты в 154 образовательных учреждениях.

    Naxçıvan məktəblərində 50 yeni STEAM otağı yaradılır
    50 new STEAM classrooms being created in Nakhchivan schools

