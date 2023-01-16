В школах Азербайджана пройдут уроки, посвященные трагедии 20 января

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Плана мероприятий Министерства науки и образования в связи с тридцать третьей годовщиной трагедии 20 января".

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Плана мероприятий Министерства науки и образования в связи с тридцать третьей годовщиной трагедии 20 января".

Как сообщает Report, согласно документу, 19 января в высших, средних, профессионально-технических и общеобразовательных учебных заведениях будут проведены специальные занятия, посвященные годовщине трагедии 20 января.

В то же время в школах планируется организовать книжные, фото- и художественные выставки, литературно-художественные конкурсы, посвященные памятной дате.