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В школах Азербайджана пройдут уроки, посвященные трагедии 20 января

В школах Азербайджана пройдут уроки, посвященные трагедии 20 января Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Плана мероприятий Министерства науки и образования в связи с тридцать третьей годовщиной трагедии 20 января".
Наука и образование
16 января 2023 г. 12:32
В школах Азербайджана пройдут уроки, посвященные трагедии 20 января

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Плана мероприятий Министерства науки и образования в связи с тридцать третьей годовщиной трагедии 20 января".

Как сообщает Report, согласно документу, 19 января в высших, средних, профессионально-технических и общеобразовательных учебных заведениях будут проведены специальные занятия, посвященные годовщине трагедии 20 января.

В то же время в школах планируется организовать книжные, фото- и художественные выставки, литературно-художественные конкурсы, посвященные памятной дате.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarın 19-da 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı xüsusi dərslər keçiriləcək

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