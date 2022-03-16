В школах Азербайджана будут расширены пилотные "IT-классы"

В рамках проекта "Цифровые навыки" стартовала подготовка по расширению количества "IT-классов" в школах Азербайджана.

В рамках проекта "Цифровые навыки" стартовала подготовка по расширению количества "IT-классов" в школах Азербайджана.

Как сообщает Report, c этой целью, были проведены онлайн встречи с директорами школ. Планируется, что в следующем учебном году число учеников в этих классов охватит 1000 человек.

Отметим, что в 2021-2022 учебном году пилотные "IT-классы" были запущены в десятых классах 11-ти школ 4-х городов страны. На данный момент они охватывают 316 учеников азербайджанского и русского секторов Баку, Сумгайыта, Гянджи и Мингячевира.

Основная цель данных классов - интенсивное обучение IT и подготовка учеников к IT-профессиям. Урок "Информатики" в данных классах проводится 5 раз в неделю. На уроках учеников обучают по таким направлениям как: алгоритмы и структура данных на Python, игровой дизайн на Python, веб-дизайн и проектирование городской среды. Преподают в классах учителя, прошедшие углубленные тренинги по данным направлениям.

Напомним, что на сегодняшний день, проект "Цифровые навыки" охватывает более 1500 учителей и 190 000 учеников 250-ти школ из 16-ти городов и районов страны.