В Ширване прошел региональный тур олимпиады по русскому языку

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 17 марта в школе №10 имени Э.Б.Иманова города Ширван состоялся очередной тур IХ Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе.

Как сообщает Report, олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Участников олимпиады приветствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин, заместитель главы Исполнительной власти города Ширван Эльмира Агаева и заведующий отделом образования города Ширван Ровшан Аллахвердиев.

Владимир Дорохин в своем выступлении отметил: "В школах Азербайджана очень сильный русскоязычный сектор, в высшей школе Азербайджана такой же сектор. Это хорошо, это благо для страны и это благо для наших отношений. Мы в России это знаем, это видим и это ценим".

В олимпиаде приняли участие школьники из города Ширван, Сабирабадского, Саатлинского, Гаджигабульского и Имишлинского районов.

По завершении регионального тура руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил глав Исполнительной власти города Ширван, Сабирабадского, Саатлинского, Гаджигабульского и Имишлинского районов за оказанную поддержку проведению олимпиады. Он передал школе №10 города Ширван комплект учебной литературы по русскому языку.

Следующие туры олимпиады пройдут 7 и 8 апреля в городах Исмаиллы и Шемаха.