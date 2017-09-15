В Ширване по инициативе Фонда Гейдара Алиева сдан в эксплуатацию детский сад

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева детский сад сдан в эксплуатацию.

Как сообщили Report из Фонда, 15-го сентября в городе Ширван в рамках проекта "Развитие учреждений дошкольного образования", иницированный Фондом Гейдара Алиева, был сдан в эксплуатацию детский сад. Учреждение способно одновременно вмещать до 100 детей.

Двухэтажное здание детского сада состоит из 20 комнат. Здесь созданы все условия для образования и воспитания детей. В детском саду предусмотрено одновременное занятие шести групп. В распоряжении каждой группы имеется спальная, игровая, компьютерная комнаты, комната для занятий и столовая. Отвечающий всем современным требованиям детский сад оснащен также вентиляционной системой, новым оборудованием и инвентарем.

Во дворе детского сада проведены работы по озеленению и обустройству.