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В Шеки обнаружены памятники античного периода - ФОТО

​В Шеки обнаружены памятники античного периода
© Foto: "Report"

Азербайджанские и казахские археологи ведут раскопки в селе Фазиль Шекинского района.

По сообщению северо-западного бюро Report, согласно подписанному соглашению между отделом античной археологии Института археологии и этнографии НАНА и Берельским археологическим заповедником Казахстана, раскопки проводятся в районе, так называемом Тепе Башы.

Исследования выявили следы античного периода. По словам заведующего отделом Института археологии и этнографии НАНА Заура Гасанова, найденные при раскопках 5 погребений и 3 алтаря, являются следами перехода из одной эпохи в другую.

С помощью беспилотников в районе ведутся съемки, которые позволяют охватить бόльшую территорию, изучить ее с разной высоты, под разными углами и в разных спектральных диапазонах.

По завершении раскопок, некоторые из экспонатов будут выставлены в музее под названием «Лабиринт вечного молчания», созданный археологом Насибом Мухтаровым. 

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