    В селе Хоровлу открыта средняя общеобразовательная школа

    Наука и образование
    • 01 декабря, 2025
    • 19:49
    В селе Хоровлу открыта средняя общеобразовательная школа

    В селе Хоровлу Джебраильского района начала функционировать средняя общеобразовательная школа.

    Как передает Report, об этом сообщает Восточно-Зангезурское региональное управление образования.

    Начальник управления Фуад Бадалов поздравил учителей, учеников и родителей с началом деятельности школы.

    Директор школы Замиг Гамзаев пожелал коллективу успехов и предоставил информацию о созданных условиях и поставленных образовательных целях.

    Отметим, что в текущем учебном году в средней общеобразовательной школе села Хоровлу сформировано 11 классов из 103 учеников и штат из 17 учителей.

