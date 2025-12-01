В селе Хоровлу открыта средняя общеобразовательная школа
Наука и образование
- 01 декабря, 2025
- 19:49
В селе Хоровлу Джебраильского района начала функционировать средняя общеобразовательная школа.
Как передает Report, об этом сообщает Восточно-Зангезурское региональное управление образования.
Начальник управления Фуад Бадалов поздравил учителей, учеников и родителей с началом деятельности школы.
Директор школы Замиг Гамзаев пожелал коллективу успехов и предоставил информацию о созданных условиях и поставленных образовательных целях.
Отметим, что в текущем учебном году в средней общеобразовательной школе села Хоровлу сформировано 11 классов из 103 учеников и штат из 17 учителей.
