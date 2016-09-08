В селе Гиль Гусарского района сдано в эксплуатацию новое здание полной средней школы

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл в селе Гиль Гусарского района новое здание полной средней школы имени профессора Керима Керимова.

Как сообщает Report, глава государства посмотрел стенды, отражающие прежнее и нынешнее состояние здания школы.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

Министр образования Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о проделанной работе. Было сообщено, что фундамент Гильской сельской полной средней школы был заложен в 1928 году и в первое время она функционировала как школа сельской молодежи. Для школы, носящей имя выпускника этого учебного заведения, доктора физико-математических наук, профессора Керима Керимова, в 1973 году было построено двухэтажное здание, состоящее из 14 классных комнат. Однако тесное здание школы, которая работала в две смены из-за большого количества учащихся, долгие годы не ремонтировалось, поэтому пришло в аварийное состояние.

Сейчас в селе Гиль построено новое здание, отвечающее самым современным требованиям.

В фойе здания школы установлен фотостенд, отражающий поездки великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в Гусарский район, а также их заботу и внимание к сфере образования. Строительство нового трехэтажного здания школы началось в феврале 2015 года. В июле 2016 года строительно-монтажные работы были полностью завершены. Это учебное заведение рассчитано на 720 ученических мест. Здесь в целом имеются 30 классных комнат. Все классы обеспечены необходимыми учебными принадлежностями. Обучением и воспитанием учащихся в школе занимается 61 учитель. Это учебное заведение гордится своими выпускниками. В настоящее время среди воспитанников школы – 4 доктора наук, 6 кандидатов наук. В школе имеется 2 физические, 2 химические, 2 биологические лаборатории. Все лаборатории оснащены современным оборудованием. В школе есть 2 кабинета трудового обучения, богатая библиотека, актовый зал на 350 мест, спортивный зал, столовая на 92 мест. Здесь установлены системы видеонаблюдения, противопожарной сигнализации, проложены интернет и телефонная линия. Для обеспечения здания теплом построены котельная, работающая на природном газе, трансформаторная подстанция мощностью 250 киловольт, пробурена артезианская скважина. Кроме того, созданы резервные резервуары для питьевой воды объемом 100 кубометров и противопожарных запасов воды объемом 100 кубометров, открытая спортивная площадка, благоустроен пришкольный участок.

Ознакомившись со школой, глава государства пожелал коллективу успехов.