    В Сальяне две школы находятся в аварийном состоянии, планируется построить новое здание

    Наука и образование
    • 15 января, 2026
    • 12:35
    В Сальяне две школы находятся в аварийном состоянии, планируется построить новое здание

    В селах Ашагы Нохудлу и Юхары Нохудлу Сальянского района две школы находятся в аварийном состоянии, принято решение о строительстве нового здания для одной из них и о реконструкции другой.

    Об этом аранскому бюро Report сообщили жители села.

    По их словам, из-за аварийного состояния школ сотни учеников остались без образования.

    Средняя школа села Ашагы Нохудлу не работает уже более года, в связи с чем около 400 учеников этой школы были переведены в школу соседнего села Юхары Нохудлу. Однако в конце прошлого года здание данной школы также стало аварийным, что усугубило проблему.

    По словам родителей, в настоящее время ученики переведены в среднюю школу села Ашагы Кюркенди в 10-15 километрах от места жительства. Однако родители опасаются участившихся ДТП.

    Жители деревни предлагают в качестве временного решения проблемы установить передвижные классы вагонного типа.

    В комментарии местному бюро Report в Ширван-Сальянском региональном управлении образования подтвердили, что, по заключению Муганского регионального центра МЧС, средняя школа села Ашагы Нохудлу была признана аварийной на 2024-2025 учебный год, и ученики были переведены в школу Юхары Нохудлу.

    Также отмечено, что 26 декабря прошлого года в одном из классов средней школы села Юхары Нохудлу был обнаружен факт обвала штукатурки, в связи с чем продолжать обучение в здании стало опасным. Было решено временно перевести учащихся в среднюю школу села Ашагы Кюркенди.

    В 2026 году планируется строительство нового учебного здания для средней школы села Ашагы Нохудлу. В то же время принято решение о капитальном ремонте здания средней школы села Юхары Нохудлу.

    В ведомстве отметили, что, поскольку установка предложенных жителями классов вагонного типа требует отдельного проектирования, соответствующих разрешений и дополнительного бюджета, это также займет некоторое время.

    Salyanda iki kəndin məktəbi qəzalı vəziyyətə düşüb, yeni binanın inşasına qərar verilib

    Фото

