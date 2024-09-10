В Саатлы открыли школу на 1176 ученических мест

В селе Гара Нуру Саатлинского района состоялось открытие нового здания средней школы имени Расима Сафарова.

В селе Гара Нуру Саатлинского района состоялось открытие нового здания средней школы имени Расима Сафарова.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали представители Министерства науки и образования и исполнительной власти Саатлинского района. Они ознакомились с условиями, созданными в школе.

Здание школы рассчитано на 1 176 учеников. В трехэтажном здании 32 классные комнаты, библиотека, спортивный и актовый залы. На первом этаже расположены кабинеты администрации, буфет и медицинский кабинет. На втором и третьем этажах — учебные кабинеты и лаборатории для различных дисциплин.