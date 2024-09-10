О нас

В Саатлы открыли школу на 1176 ученических мест

В Саатлы открыли школу на 1176 ученических мест В селе Гара Нуру Саатлинского района состоялось открытие нового здания средней школы имени Расима Сафарова.
Наука и образование
10 сентября 2024 г. 12:25
В Саатлы открыли школу на 1176 ученических мест

В селе Гара Нуру Саатлинского района состоялось открытие нового здания средней школы имени Расима Сафарова.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали представители Министерства науки и образования и исполнительной власти Саатлинского района. Они ознакомились с условиями, созданными в школе.

Здание школы рассчитано на 1 176 учеников. В трехэтажном здании 32 классные комнаты, библиотека, спортивный и актовый залы. На первом этаже расположены кабинеты администрации, буфет и медицинский кабинет. На втором и третьем этажах — учебные кабинеты и лаборатории для различных дисциплин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSaatlıda 1 176 şagird yerlik məktəb istifadəyə verilib

Другие новости из категории

В этом году школы откроются в Ходжалы, Ханкенди и Джебраиле
В этом году школы откроются в Ходжалы, Ханкенди и Джебраиле
10 сентября 2024 г. 13:54
Замминистра: К 2026 году на каждые 6 учеников в Азербайджане будет приходиться один компьютер
Замминистра: К 2026 году на каждые 6 учеников в Азербайджане будет приходиться один компьютер
10 сентября 2024 г. 13:20
Министр: Эффективность обучения значительно снижается в последние две недели учебного года
Министр: Эффективность обучения значительно снижается в последние две недели учебного года
10 сентября 2024 г. 13:05
Эмин Амруллаев: Попасть на прием к директорам ряда школ сложнее, чем к министру
Эмин Амруллаев: Попасть на прием к директорам ряда школ сложнее, чем к министру
10 сентября 2024 г. 12:51
Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане
Амруллаев назвал успешной практику по приему учителей на работу в Азербайджане
10 сентября 2024 г. 12:44
В Баку в прошлом учебном году был проведен мониторинг в 175 детских садах
В Баку в прошлом учебном году был проведен мониторинг в 175 детских садах
10 сентября 2024 г. 12:10
Эмин Амруллаев: Более 400 школ в Азербайджане находятся в аварийном состоянии
Эмин Амруллаев: Более 400 школ в Азербайджане находятся в аварийном состоянии
10 сентября 2024 г. 11:55
Министр прокомментировал нарушения, выявленные Счетной палатой в БГУ
Министр прокомментировал нарушения, выявленные Счетной палатой в БГУ
10 сентября 2024 г. 11:44
Учебный год в Карабахском и Турецко-Азербайджанском университетах начнется на неделю позже
Учебный год в Карабахском и Турецко-Азербайджанском университетах начнется на неделю позже
10 сентября 2024 г. 11:32
Исследование: Пандемия коронавируса состарила мозг у девочек
Исследование: Пандемия коронавируса состарила мозг у девочек
10 сентября 2024 г. 07:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi