В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся

Большая часть студентов живет в регионах

По решению Министерства образования Азербайджана с 15 февраля в учреждениях высшего и среднего специального и профессионального образования обучение по заранее установленным графикам дисциплин, требующих прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и др.) будет восстановлено в традиционной форме.

Однако Report выяснил, что в некоторых вузах занятия не возобновятся.

Одним из них является Бакинский славянский университет. Проректор по учебной работе вуза профессор Тельман Джафаров в ответ на запрос Report сказал, что занятия в университете не возобновятся.

Он отметил, что по этому вопросу было проведено совещание в формате видеоконференции с участием заместителя руководителя Аппарата Министерства образования.

"Большая часть студентов живет в регионах. Даже если традиционное обучение длится два дня, эти студенты должны приехать в Баку, найти место для проживания и решить другие вопросы. В нашем университете не преподаются специальности, требующие специальных аудиторий, лабораторий. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, студентов можно будет пригласить в апреле-мае - начале июня".

Ага Джафарли

"У нас есть студенты, которые должны проходить педагогическую практику на 4-м курсе. Поскольку в школах также начинаются занятия, мы хотим отправить этих учеников на практику. Для этого мы обратились в Министерство образования. Скорее всего, будет дан положительный ответ, и мы организуем практику", - добавил Т.Джафаров.

Руководитель отдела пресс-службы Азербайджанского университета языков (АУЯ) Ага Джафарли сообщил Report, что обучение в их вузе будет продолжено в режиме онлайн.

Директор Департамента по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Бахруз Назаров также сообщил Report, что университет продолжит занятия в режиме онлайн.