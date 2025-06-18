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В РФ разработали новый противовирусный препарат против COVID-19

В РФ разработали новый противовирусный препарат против COVID-19 Новый препарат против вирусов на основе белка интерферона лямбда, помогающего организму бороться с вирусами, разработали ученые в Новосибирске. Средство для борьбы с вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной, успешно прошло доклинические испытания.
Наука и образование
18 июня 2025 г. 09:29
В РФ разработали новый противовирусный препарат против COVID-19

Новый препарат против вирусов на основе белка интерферона лямбда, помогающего организму бороться с вирусами, разработали ученые в Новосибирске. Средство для борьбы с вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной, успешно прошло доклинические испытания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

Интерфероны - это высокомолекулярные белки, обладающие в основном противовирусной активностью. Один из самых эффективных - это интерферон лямбда. У пациентов с COVID-19, по результатам последних исследований, выработка интерферонов была подавлена, поэтому для лечения инфекции необходимо введение белков извне. Однако часто при попадании в организм интерфероны теряют свою активность в организме, для решения этой проблемы новосибирские ученые разработали препарат с возможностью пероральный прием.

"Исследования проводились на клетках эпителия дыхательных путей и глаза. Результатом стало создание вещества с выраженной противовирусной активностью", - сообщили в институте.

Отмечается, что результаты предлагают основу для дальнейших клинических испытаний и могут способствовать созданию нового лекарственного препарата.

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