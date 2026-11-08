Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Эфиопии более 50 человек погибли в результате нападения боевиков

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 17:28
    В Эфиопии более 50 человек погибли в результате нападения боевиков

    В результате нападения вооруженных боевиков на населенный пункт Далети на западе Эфиопии погибли 52 человека.

    Как передает Report со ссылкой на новостной портал Borkena, об этом сообщила региональная полиция.

    По данным правоохранительных органов, среди погибших 21 мирный житель, 18 сотрудников региональных сил правопорядка и 13 бойцов местного ополчения.

    Нападение произошло утром 5 ноября в округе Бильдиглу зоны Асоса, расположенной на границе с регионом Оромия.

    Как сообщил комиссар полиции региона Бенишангуль-Гумуз Идрис Мохаммед, вооруженные люди атаковали населенный пункт около 05:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени), застав силы безопасности врасплох.

    Глава региональной полиции возложил ответственность за нападение на боевиков группировки "Армия освобождения оромо" (OLA), которую власти Эфиопии считают террористической организацией.

    По его словам, нападавшие скрылись сразу после атаки. На место происшествия были направлены подразделения федеральной армии и региональных сил безопасности, которым удалось восстановить контроль над ситуацией.

    В результате нападения часть местных жителей была вынуждена покинуть свои дома. По утверждению региональных властей, после стабилизации обстановки они смогли вернуться.

    Вооруженное нападение Эфиопия
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