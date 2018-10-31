В рейтинг лучших университетов Восточной Европы за 2018/19 год вошли семь вузов Азербайджана

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Cемь азербайджанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии за 2018/19 год по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт QS, в рейтинг вошли Бакинский государственный университет, Университет Хазар, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Университет АДА, Азербайджанский университет языков и Бакинский славянский университет.

Наилучшую позицию в рейтинге среди азербайджанских вузов занял Бакинский государственный университет - 142 место за 2019 год. Остальные расположились во второй сотне рейтинга.

Отметим, рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии возглавили два российских вуза- Московский государственный университет имени Ломоносова и Новосибирский госуниверситет.