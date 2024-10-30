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В региональных управлениях образования произведены кадровые назначения

В региональных управлениях образования произведены кадровые назначения 14:31
Наука и образование
30 октября 2024 г. 14:55
В региональных управлениях образования произведены кадровые назначения

В региональных управлениях образования произведены кадровые назначения.

Как сообщает Report, приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева руководителем Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования назначен Керимов Эльчин Вагиф оглу, который ранее возглавлял региональное управление образования по Центральному Арану. На этом посту он сменил Анара Гадималиева, который, в свою очередь, назначен заместителем главы Управления образования города Баку.

Исполняющим обязанности руководителя Центрально-Аранского регионального управления образования назначен Джавадов Джавад Алы оглу, который ранее занимал должность заместителя руководителя этого управления.

Отметим, что Э.Керимов с 2022 года возглавлял Центрально-Аранское региональное управление образования.

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Версия на азербайджанском языке İki regional təhsil idarəsinin müdiri yeni vəzifəyə təyin edilib

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