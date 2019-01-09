Институт языкознания: В работе по подготовке реклам обязательно участие специалистов-языковедов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Готовящие рекламу не являются экспертами в области языкознания. Поэтому в работе по подготовке реклам обязательно участие специалистов-языковедов".

Об этом Report сказал сотрудник мониторингового отдела Института языкознания НАНА Расим Гейдаров.

Он сказал, что для подготовки рекламы приглашаются люди из различных сфер.

Языковед отметил, что в последние годы в языке рекламы бросаются в глаза изменения к лучшему: "Внимание к данной сфере возросло после создания по указу президента Ильхама Алиева Государственного рекламного агентства".

Р.Гейдаров отметил, что до создания Государственного рекламного агентства Институт языкознания несколько раз проводил мониторинги языка уличной рекламы.

По его словам, наибольшее количество реклам было написано на иностранном языке.