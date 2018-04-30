В прошлом году в Азербайджане было зафиксировано рекордное число научных публикаций

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году в научной базе Web of Science по Азербайджану было зарегистрировано 1118 научных работ. Это – рекордное количество публикаций по Азербайджану за последние 25 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства образования.

В минувшем году по издательской активности за последние 3 года Азербайджан лидировал в научной базе Web of Science среди стран региона. В 2017 году 43% в общем объеме публикаций по республике пришлось на долю вузов.