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    В прошлом году в Азербайджане было зафиксировано рекордное число научных публикаций

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году в научной базе Web of Science по Азербайджану было зарегистрировано 1118 научных работ. Это – рекордное количество публикаций по Азербайджану за последние 25 лет. 

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства образования. 

    В минувшем году по издательской активности за последние 3 года Азербайджан лидировал в научной базе Web of Science среди стран региона. В 2017 году 43% в общем объеме публикаций по республике пришлось на долю вузов.

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