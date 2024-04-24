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В НАНА созданы новые отделы, произведены кадровые назначения

В НАНА созданы новые отделы, произведены кадровые назначения В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) созданы новые отделы, произведены кадровые назначения.
Наука и образование
24 апреля 2024 г. 10:50
В НАНА созданы новые отделы, произведены кадровые назначения

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) созданы новые отделы, произведены кадровые назначения.

Как сообщает Report, решение об этом принято на заседании Президиума НАНА.

В Центральной научной библиотеке НАНА на базе отдела библиографии созданы отдел создания библиографических ресурсов за счет внутренних возможностей и отдел библиографического и электронного информационного обслуживания.

На заседании также утверждено Положение об отделе транспортного обслуживания аппарата Президиума НАНА и рассмотрен ряд кадровых вопросов.

Доктор филологических наук Азизага Наджафов утвержден заместителем директора по научной работе Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, а доктор исторических наук Заур Гасанов назначен заместителем директора по научной работе Института кафедры археологии и антропологии НАНА.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA-da yeni şöbələr yaradılıb, kadr təyinatları olub

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