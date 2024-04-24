В НАНА созданы новые отделы, произведены кадровые назначения

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) созданы новые отделы, произведены кадровые назначения.

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) созданы новые отделы, произведены кадровые назначения.

Как сообщает Report, решение об этом принято на заседании Президиума НАНА.

В Центральной научной библиотеке НАНА на базе отдела библиографии созданы отдел создания библиографических ресурсов за счет внутренних возможностей и отдел библиографического и электронного информационного обслуживания.

На заседании также утверждено Положение об отделе транспортного обслуживания аппарата Президиума НАНА и рассмотрен ряд кадровых вопросов.

Доктор филологических наук Азизага Наджафов утвержден заместителем директора по научной работе Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, а доктор исторических наук Заур Гасанов назначен заместителем директора по научной работе Института кафедры археологии и антропологии НАНА.