ГЭЦ: Около 20 тысяч бакалавров будут сдавать экзамены в магистратуру

Во вступительном экзамене (II попытка) в магистратуру высших учебных заведений, который Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 28 апреля, примут участие 19 716 бакалавров.

Во вступительном экзамене (II попытка) в магистратуру высших учебных заведений, который Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 28 апреля, примут участие 19 716 бакалавров.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен пройдет в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране, всего в 78 зданиях.

Экзамен начнется в 11:00 во всех экзаменационных залах. Прибывшие после 10:45 бакалавры не будут допущены к экзамену.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут.