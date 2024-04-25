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ГЭЦ: Около 20 тысяч бакалавров будут сдавать экзамены в магистратуру

ГЭЦ: Около 20 тысяч бакалавров будут сдавать экзамены в магистратуру Во вступительном экзамене (II попытка) в магистратуру высших учебных заведений, который Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 28 апреля, примут участие 19 716 бакалавров.
Наука и образование
25 апреля 2024 г. 10:52
ГЭЦ: Около 20 тысяч бакалавров будут сдавать экзамены в магистратуру

Во вступительном экзамене (II попытка) в магистратуру высших учебных заведений, который Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 28 апреля, примут участие 19 716 бакалавров.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен пройдет в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране, всего в 78 зданиях.

Экзамен начнется в 11:00 во всех экзаменационных залах. Прибывшие после 10:45 бакалавры не будут допущены к экзамену.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут.

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