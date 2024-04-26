36 азербайджанских студентов выиграли стипендию Шведского института для глобальных профессионалов

В этом году 36 азербайджанских студентов выиграли стипендию Шведского института для глобальных профессионалов на 2024-2025 учебный год.

В этом году 36 азербайджанских студентов выиграли стипендию Шведского института для глобальных профессионалов на 2024-2025 учебный год.

Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Швеции в Азербайджане.

"Поздравляем всех азербайджанских студентов, получивших стипендии Шведского института для глобальных профессионалов на 2024/2025 учебный год. Можете ли вы угадать, сколько азербайджанских студентов выиграли стипендию SI в этом году? 36! Да, это рекорд! Азербайджан вновь занял 1-е место с результатом 10% (36 из 357 победителей). Мы желаем им всего наилучшего и удачи в их академической жизни в Швеции", - отмечается в сообщении дипмиссии в социальной сети Facebook.

Стипендия Шведского института для глобальных профессионалов (Swedish Institute Scholarships for Global Professionals) направлена на поддержку будущих мировых лидеров, которые стремятся работать над созданием демократического, равноправного и устойчивого общества в своих странах и регионах. Стипендиаты отбираются на основе их академических достижений, профессионального и лидерского опыта, а также их потенциала для внесения вклада в устойчивое развитие.