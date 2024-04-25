ГЭЦ: Школьники в Сумгайыте, Нахчыване и Губадлинском районе показали наилучшие результаты на выпускных экзаменах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал статистическую информацию по результатам выпускных экзаменов, состоявшихся 3 и 10 марта.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал статистическую информацию по результатам выпускных экзаменов, состоявшихся 3 и 10 марта.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзаменах приняли участие 100 249 учеников (без учета ПТУ и военных лицеев).

Средний балл одного ученика по языку обучения составил 55,53 балла, по математике - 34,11 балла, по иностранному языку - 42,72 балла, а общий средний балл составил 132,10. По сравнению с предыдущими годами средние результаты по всем трем предметам улучшились.

Наивысший результат на экзамене показали учащиеся государственных и частных лицеев (средний балл 205,96). В регионах самых высоких результатов достигли учащиеся школ Сумгайыта, Нахчывана и Губадлинского района (163.22, 157.52, 157.25 балла соответственно).

На состоявшемся 3 марта экзамене максимального результата в 300 баллов достигли 14 человек, а 10 марта - 39, хотя уровень сложности обоих экзаменов был схожим.