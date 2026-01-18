Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Полицейской академии МВД прошел день открытых дверей

    Наука и образование
    • 18 января, 2026
    • 15:13
    В Полицейской академии МВД прошел день открытых дверей

    В Полицейской академии Министерства внутренних дел Азербайджана был организован очередной день открытых дверей для родителей курсантов.

    Как сообщает Report, цель мероприятия - позволить семьям ознакомиться с образовательным процессом, системой обучения и воспитания, а также бытовыми условиями для учащихся.

    Родители посетили аудитории учебного заведения, площадки для практических тренировок, спортивные залы и общежития, получив подробную информацию о созданных здесь условиях. Было отмечено, что профессиональная подготовка курсантов организована в соответствии с современными стандартами. Особое внимание наряду с теоретическими знаниями уделяется формированию практических навыков.

    На мероприятии были даны ответы на вопросы родителей, выслушаны их предложения и отзывы. Семьи учащихся выразили удовлетворение условиями обучения, надежной средой и профессионализмом коллектива Академии.

