İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Valideyn gözü ilə Polis Akademiyası: gələcəyə açılan qapı

    Elm və təhsil
    • 18 yanvar, 2026
    • 14:40
    Valideyn gözü ilə Polis Akademiyası: gələcəyə açılan qapı

    Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında kursantların valideynləri üçün növbəti tanışlıq günü - açıq qapı təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, görüşün məqsədi ailələri övladlarının təhsil prosesi, təlim-tərbiyə sistemi, qidalanma və məişət şəraiti ilə əyani şəkildə tanış etmək olub.

    Valideynlər Akademiyanın auditoriyalarını, praktiki təlim meydançalarını, idman zallarını və yataqxana kompleksini gəzərək yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat alıblar. Onlara bildirilib ki, kursantların peşə hazırlığı müasir standartlara uyğun qurulub, nəzəri biliklərlə yanaşı, praktiki bacarıqların formalaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir.

    Görüş zamanı valideynlər övladlarının gündəlik qidalanma rejimi, tibbi təminatı və sosial-məişət imkanları ilə də maraqlanıblar. Diqqətə çatdırılıb ki, gələcəyin polis zabitlərinin sağlam mühitdə yetişməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılıb və bu proses nəzarətdə saxlanılır.

    Səmimi dialoq şəraitində keçən tədbirdə valideynləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb, onların təklif və rəyləri dinlənilib. Ailələr övladlarının etibarlı mühitdə, peşəkar kollektivin himayəsində formalaşdığını görməkdən məmnunluq ifadə ediblər.

    Polis akademiyası açıq qapı peşə hazırlığı
    Foto
    В Полицейской академии МВД прошел день открытых дверей

    Son xəbərlər

    15:12

    Binəqədidə avtomobil və motosiklet oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    15:05

    Qazaxıstanda türk dillərinin tanınması üçün süni intellekt modeli hazırlanıb

    Region
    15:05

    İngiltərə klubu baş məşqçisini yaxın vaxtlarda istefaya göndərməyi düşünür

    Futbol
    14:55
    Foto

    Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    14:52
    Video

    Türkiyədə əməliyyat zamanı 290 kq-a yaxın narkotik aşkarlanıb

    Region
    14:40
    Foto

    Valideyn gözü ilə Polis Akademiyası: gələcəyə açılan qapı

    Elm və təhsil
    14:36

    Binəqədidə evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Hadisə
    14:31

    Respublika fənn olimpiadalarında 48 minə yaxın şagird iştirak edib

    Elm və təhsil
    14:17

    İndoneziyada təyyarənin qalıqları və sərnişinlərdən birinin meyiti tapılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti