В начислении зарплаты учителей ожидаются новшества

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Согласно соответствующим правилам, диагностическая оценка знаний учителей пройдет и в других городах и районах страны. Затем, в соответствии со стратегией, мы планируем второй этап реформ заработной платы - дифференциальность, то есть переход к системе начисления зарплаты, зависящей от профессионального уровня и результатов труда".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров, выступая на прошедшей во Дворце Гюлюстан церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация", организованного по случаю 93-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Министр сказал, что шаги, принимаемые за последние 2 года для стимулирования труда педагогов, послужили росту престижности данной профессии: "Так, в 2014 году диагностическая оценка знаний учителей охватила 30 тыс. педагогов столицы, а в 2015 году этот процесс коснулся 26 тыс. педагогов в 3 городах и 9 районах страны. Таким образом, учебная нагрузка 40% учителей возросла в 1,5 раз, а зарплата - в 2 раза. В результате этого ежемесячная заработная плата педагогов приблизилась к соответствующему показателю по стране".

М.Джаббаров также напомнил о достижении коренных изменений в соотношении между педагогами и учащимися: "По сравнению с 2012-2013 учебным годом, в 2015-2016 учебном году данный показатель возрос от соотношения 1:10 до 1:12".