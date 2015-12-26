 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В подгруппах UNEC отменена плата за обучение

    Денежные средства будут возмещаться за счет внутренних возможностей университета

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) студенты, имеющие академическую задолженность, освобождены от оплаты за кредиты, взятые при зачислении в подгруппы. В этом случае учитываются результаты зимней сессии 2015/2016 учебного года.  

    Об этом сообщили Report в UNEC. 

    По информации, решение принято на заседании Ученого совета UNEC. В соответствии с решением, денежные средства будут возмещаться за счет внутренних возможностей университета.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi