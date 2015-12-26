​В подгруппах UNEC отменена плата за обучение

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) студенты, имеющие академическую задолженность, освобождены от оплаты за кредиты, взятые при зачислении в подгруппы. В этом случае учитываются результаты зимней сессии 2015/2016 учебного года.

Об этом сообщили Report в UNEC.

По информации, решение принято на заседании Ученого совета UNEC. В соответствии с решением, денежные средства будут возмещаться за счет внутренних возможностей университета.