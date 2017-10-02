В подготовительных к школе группах в Баку приступили к занятиям по 2017/2018 учебному году

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в подготовительных к школе группах общеобразовательных учебных заведений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, приступили к занятиям по 2017/2018 учебному году.

Как сообщает Report, выступившая на прошедшем в связи с этим мероприятии в школе-лицее №20 заведующая сектором общего образования управления Ламия Шарафханова отметила, что в созданные для этого учебного года более 850 подготовительных к школе групп в 263 школах при Управлении образования города Баку обратились свыше 22 000 детей.

По ее словам, цель этих групп заключается в том, чтобы дети были готовы к учебе, привыкли к учебному процессу и у них сформировались определенные знания и навыки: "В этом году в подготовительные к школе группы в общеобразовательных учебных заведениях в окрестностях Баку привлечено еще больше детей. Это служит повышению показателей по подготовке к школе в этих поселках, улучшению показателей в школах и тому, чтобы дети приступили к учебе более подготовленными".

Отметим, что продолжительность каждого из трех запланированных на каждый день занятий в действующих 4 раза в неделю группах составляет 30 минут, а время перемен между ними установлено в 10 минут.

Здесь для детей не предусматриваются домашние задания и необходимые пособия обеспечиваются за счет государства.

Занятия, которые продлятся 8 месяцев, завершатся 31 мая.