Презентован первый азербайджано-китайский словарь, на составление которого ушло 17 лет

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Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Пекине состоялась презентация первого азербайджано-китайского словаря. Как сообщает Report со ссылкой на китайские СМИ, автором словаря является Рашад Каримов, редактором китайской части выступил Ю Либинь.

Рашад Каримов родился в Азербайджане, а образование получил в Китае, в Пекинском университете языка и культуры. Как отметил сам Каримов, на написание словаря он потратил долгие 17 лет труда. По словам автора, сегодняшнее мероприятие – одно из самых долгожданных и счастливых событий в его жизни.

На мероприятии с речью выступили временный поверенный в делах при посольстве Азербайджана Матин Мирзаев, и вице-президент Общественного союза азербайджано-китайского сотрудничества Шахмар Гаджиев. Матин Мирзаев отметил, что это не первая книга под авторством Рашида Каримова, которая была презентована в Пекине. В прошлом году в свет вышла книга «Путь развития Азербайджана», которая была воспринята с интересом в китайских литературных кругах. Своими трудами Рашад Каримов открывает для китайской публики страну Азербайджан, ровно как и для жителей Азербайджана – Китай, способствуя таким образом укреплению двусторонних отношений.

Кроме того, на мероприятии Рашад Каримов был награжден званием Почетного доктора Пекинского университета языка и культуры, это самый высокий университетский титул.

В завершение встречи, было подписано Соглашение по стратегическому сотрудничеству при международном культурном союзе Азербайджана и Китая.