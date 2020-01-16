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В Парке высоких технологий НАНА произведены назначения

​В Парке высоких технологий НАНА произведены назначения

В Парке высоких технологий Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) произведены новые назначения.

Как сообщили Report в Академии, президент НАНА академик Рамиз Мехтиев подписал соответствующие распоряжения.

Согласно документам, Эльяр Керимов назначен заместителем гендиректора Парка по инвестициям, коммерции и производству, Мамед Багирзаде заместителем гендиректора Парка по общему и стратегическому развитию, Жаля Джабарова - руководителем отдела финансово-экономического анализа.

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