​В Парке высоких технологий НАНА произведены назначения

В Парке высоких технологий Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) произведены новые назначения.
Как сообщили Report в Академии, президент НАНА академик Рамиз Мехтиев подписал соответствующие распоряжения.
Согласно документам, Эльяр Керимов назначен заместителем гендиректора Парка по инвестициям, коммерции и производству, Мамед Багирзаде заместителем гендиректора Парка по общему и стратегическому развитию, Жаля Джабарова - руководителем отдела финансово-экономического анализа.
Şəfiqə NazimqızıАвтор новости