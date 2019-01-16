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    В Парк высоких технологий НАНА назначен новый директор

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В ООО "Парк высоких технологий НАНА" назначен новый директор. 

    Как сообщает Report, решение было принято на заседании Президиума НАНА. 

    Согласно решению, директором ООО назначен доктор философии по экономике Назим Шукюров.  

    Также произошло назначение на должность заведующего секретариатом аппарата Президиума НАНА. Эта должность поручена Раксане Азизовой. 

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