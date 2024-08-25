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В отдаленном горном селе Нахчыванской АР выпускники средней школы показали высокие результаты

В отдаленном горном селе Нахчыванской АР выпускники средней школы показали высокие результаты Выпускники средней школы отдаленного горного села Куку Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, показали высокие результаты при поступлении в высшие учебные заведения.
Наука и образование
25 августа 2024 г. 14:47
В отдаленном горном селе Нахчыванской АР выпускники средней школы показали высокие результаты

Выпускники средней школы отдаленного горного села Куку Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, показали высокие результаты при поступлении в высшие учебные заведения.

Об этом местному бюро Report сообщил сотрудник Министерства образования Нахчыванской АР Новруз Мамедов.

Он отметил, что 8 из 9 выпускников, окончивших в 2023-2024 учебном году среднюю школу имени Алахгулу Гулиева, которой в этом году исполнилось 100 лет, приняты в различные вузы Азербайджанской республики.

Четверо из поступивших выпускников набрали балл в пределах 500-700. Среди выпускников Тургай Мамедов был награжден серебряной медалью, а два других ученика награждены почетными грамотами.

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Версия на азербайджанском языке Şahbuzun ucqar dağ kəndinin orta məktəbinin 9 məzunundan 8-i ali məktəblərə qəbul olub

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