В одном из вузов Азербайджана повышена заработная плата педагогов

1 июля, 2015 17:34

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Научный совет Азербайджанского государственного экономического университета (АГЭУ) принял решение повысить заработную плату профессорско-преподавательского состава. Как сообщили Report в АГЭУ, зарплата заведующих кафедр установлена в размере 1500 манатов, профессоров - 1300, доцентов - 880, старших преподавателей - 760, преподавателей и ассистентов - 680, зам.деканов - в размере 1200 манатов. После новых повышений средняя заработная плата педагогического состава университета составит 985 манатов.