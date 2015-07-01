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    В одном из вузов Азербайджана повышена заработная плата педагогов

    После новых повышений средняя заработная плата педагогического состава университета составит 985 манатов

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Научный совет Азербайджанского государственного экономического университета (АГЭУ) принял решение повысить заработную плату профессорско-преподавательского состава.

    Как сообщили Report в АГЭУ, зарплата заведующих кафедр установлена в размере 1500 манатов, профессоров - 1300, доцентов - 880, старших преподавателей - 760, преподавателей и ассистентов - 680, зам.деканов - в размере 1200 манатов. 

    После новых повышений средняя заработная плата педагогического состава университета составит 985 манатов.

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