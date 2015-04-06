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    ​В одном из институтов Национальной академии наук Азербайджана обнаружены серьезные правонарушения

    Выявлены факты выдачи заработных плат по более 23-м лишним штатным единицам

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Институте генетических резервов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) обнаружены серьезные финансовые, юридические нарушения и недочеты.

    Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Счетной палаты за 2014 год.

    В частности, в 23 случаях выявлены факты выдачи заработных плат по более 23-м лишним штатным единицам.

    Также выявлено нарушение требований законодательных актов, чрезмерное использование канцтоваров, инвентаря и другого оборудования, несоблюдение соответствующих правил формирования международных мероприятий и пр.

    Отметим, что обсудить отчет планируется на пленарном заседании парламента 14 апреля.  

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