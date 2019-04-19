Азербайджанец, завоевавший высокую стипендию: В образовательных компаниях мне говорили, что я не смогу получить стипендию

"Я очень мучился, посылая документы в несколько престижных вузов мира. У меня была цель при выборе Университета Сабанчи в Турции".

Об этом Report сказал 17-летний азербайджанец Ясин Гулиев, получивший стипендию в размере 56 тыс. долларов для обучения в Турции.

Он отметил, что в 4 университета Америки отправлял документы не сам: "Документы в эти университеты отправляла одна из зарубежных образовательных компаний. Оплата была очень высокой. Я не думал о таких условиях. Можно сказать, что в этих университетах стипендию я не заработал. Получил примерно 10-15% стипендии. Это была ошибка образовательной компании. Поэтому не стоит верить образовательным компаниям за рубежом".

Я.Гулиев сказал, что абитуриенты сами должны отправлять документы в вузы: "Я выступил с часовой презентацией о себе перед профессорским составом Университета Сабанчи. А вчера поступил ответ из университета. Хотя в образовательных компаниях мне говорили, что я не смогу получить стипендию".

Отметим, что Я.Гулиев продолжит учебу на факультете "Компьютерная инженерия" в Университете Сабанчи.