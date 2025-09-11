Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В новом учебном году число учащихся в Азербайджане превысит 2,2 млн

    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 11:15
    В новом учебном году число учащихся в Азербайджане превысит 2,2 млн

    В Азербайджане в предстоящем учебном году (2025-2026 гг.) образовательные учреждения примут 2,2 млн учащихся.

    Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге, посвященном новому учебному году.

    По его словам, дошкольное образование охватит 226 тыс. , а общеобразовательные учреждения примут 1,6 млн учащихся.

