В новом учебном году число учащихся в Азербайджане превысит 2,2 млн

В Азербайджане в предстоящем учебном году (2025-2026 гг.) образовательные учреждения примут 2,2 млн учащихся.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге, посвященном новому учебному году.

По его словам, дошкольное образование охватит 226 тыс. , а общеобразовательные учреждения примут 1,6 млн учащихся.