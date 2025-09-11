Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В новом учебном году число учащихся детских садов достигнет 226 тысяч

    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 11:36
    В новом учебном году число учащихся детских садов достигнет 226 тысяч

    В Азербайджане в новом учебном году число учащихся в дошкольных образовательных учреждениях достигнет 226 тысяч.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге в преддверии нового учебного года.

    Он отметил, что правила сертификации воспитателей детских садов уже разработаны и утверждены, их внедрение ожидается со следующего года.

    Министр подчеркнул, что в учреждениях наблюдается нехватка мест, поскольку желающих отдать своего ребенка в детский сад очень много.

    Амруллаев добавил, что в прошлом году по результатам мониторинга были уволены 18 директоров детских садов.

    Yeni tədris ilində 226 min uşağın məktəbəqədər təhsilə cəlb olunması gözlənilir

