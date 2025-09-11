В новом учебном году число учащихся детских садов достигнет 226 тысяч
Наука и образование
- 11 сентября, 2025
- 11:36
В Азербайджане в новом учебном году число учащихся в дошкольных образовательных учреждениях достигнет 226 тысяч.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге в преддверии нового учебного года.
Он отметил, что правила сертификации воспитателей детских садов уже разработаны и утверждены, их внедрение ожидается со следующего года.
Министр подчеркнул, что в учреждениях наблюдается нехватка мест, поскольку желающих отдать своего ребенка в детский сад очень много.
Амруллаев добавил, что в прошлом году по результатам мониторинга были уволены 18 директоров детских садов.
