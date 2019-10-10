Министр образования: В некоторых школах есть проблемы с плотностью учащихся

"В некоторых школах есть проблемы с плотностью учащихся".
Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, число учащихся в средних школах соответствует законодательству в этой области: "Однако, в ряде школ наблюдается плотность учащихся. Это связано с большим количеством граждан, проживающих в отдельных населенных пунктах в результате внутренней миграции. Для регулирования данного вопроса в некоторых случаях учебный процесс в школах осуществляется в две смены. Для решения проблемы будут предприняты соответствующие шаги".
Samirə AbdullayevaАвтор новости