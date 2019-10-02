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Замминистра: В некоторых селах до сих пор нет дошкольных учебных заведений

В некоторых селах Азербайджана до сих пор нет дошкольных учебных завед

"Учреждения дошкольного образования для детей в возрасте 3-5 лет расределены по стране неравномерно". 

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева. 

По ее словам, в некоторых селах вообще нет дошкольных учебных заведений: "Есть и такие, в которых недостаточно учащихся. Мы уверены, что создание на базе общеобразовательных учреждений центров дошкольного образования для детей в возрасте 3-5 лет положительно скажется на успехах обучения детей в будущем, а также в целом на качестве образования в нашей стране". 

Заместитель министра отметила, что Министерство образования заинтересовано в расширении сети дошкольного образования. 

По словам М.Велиевой, с этого месяца в стране будут действовать 250 групп дошкольного образования общинного типа. 

"В следующем году также планируется открыть 250 групп, что означает привлечение к образованию около 10 тысяч детей в возрасте 3-5 лет", - добавила она.  

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