Замминистра: В некоторых селах до сих пор нет дошкольных учебных заведений

"Учреждения дошкольного образования для детей в возрасте 3-5 лет расределены по стране неравномерно".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, в некоторых селах вообще нет дошкольных учебных заведений: "Есть и такие, в которых недостаточно учащихся. Мы уверены, что создание на базе общеобразовательных учреждений центров дошкольного образования для детей в возрасте 3-5 лет положительно скажется на успехах обучения детей в будущем, а также в целом на качестве образования в нашей стране".

Заместитель министра отметила, что Министерство образования заинтересовано в расширении сети дошкольного образования.

По словам М.Велиевой, с этого месяца в стране будут действовать 250 групп дошкольного образования общинного типа.

"В следующем году также планируется открыть 250 групп, что означает привлечение к образованию около 10 тысяч детей в возрасте 3-5 лет", - добавила она.