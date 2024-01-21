В NASA восстановили связь с марсианским вертолётом Ingenuity

Специалисты лаборатории реактивного движения NASA в воскресенье восстановили связь с американским марсианским вертолётом Ingenuity.
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"Мы возобновили связь с марсианским вертолётом, дав команду марсоходу Perseverance проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity", - говорится в сообщении лаборатории NASA.
По данным NASA, команда инженеров миссии Ingenuity анализирует полученные данные, чтобы понять причину внезапной потери связи в ходе 72-го полёта аппарата над поверхностью Красной планеты.
Ранее в субботу лаборатория сообщила, что связь между вертолетом и марсоходом Perseverance, который действует в качестве связующего звена между ним и Землей, прекратилась 18 января при завершении планового полета.