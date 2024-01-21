О нас

В NASA восстановили связь с марсианским вертолётом Ingenuity

В NASA восстановили связь с марсианским вертолётом Ingenuity Специалисты лаборатории реактивного движения NASA в воскресенье восстановили связь с американским марсианским вертолётом Ingenuity.
Наука и образование
21 января 2024 г. 10:23
В NASA восстановили связь с марсианским вертолётом Ingenuity

Специалисты лаборатории реактивного движения NASA в воскресенье восстановили связь с американским марсианским вертолётом Ingenuity.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы возобновили связь с марсианским вертолётом, дав команду марсоходу Perseverance проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity", - говорится в сообщении лаборатории NASA.

По данным NASA, команда инженеров миссии Ingenuity анализирует полученные данные, чтобы понять причину внезапной потери связи в ходе 72-го полёта аппарата над поверхностью Красной планеты.

Ранее в субботу лаборатория сообщила, что связь между вертолетом и марсоходом Perseverance, который действует в качестве связующего звена между ним и Землей, прекратилась 18 января при завершении планового полета.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Млечном Пути обнаружили загадочный объект
В Млечном Пути обнаружили загадочный объект
21 января 2024 г. 03:49
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
20 января 2024 г. 20:19
Посол Великобритании: Горд тем, что создаю новые возможности для начинающих исследователей
Посол Великобритании: Горд тем, что создаю новые возможности для начинающих исследователей
19 января 2024 г. 14:59
Азербайджанские школьники завоевали медали на олимпиаде в США
Азербайджанские школьники завоевали медали на олимпиаде в США
19 января 2024 г. 14:35
В Азербайджане внедрят альтернативные формы дошкольного образования
В Азербайджане внедрят альтернативные формы дошкольного образования
18 января 2024 г. 11:19
Скончался преподаватель БГУ, заслуженный журналист Шамиль Велиев
ФотоСкончался преподаватель БГУ, заслуженный журналист Шамиль Велиев
18 января 2024 г. 07:55
Министерство: В здании общежития, где вспыхнул пожар, студенты не проживают
Министерство: В здании общежития, где вспыхнул пожар, студенты не проживают
18 января 2024 г. 01:50
В Азербайджане выросло число поступивших в вузы студентов
В Азербайджане выросло число поступивших в вузы студентов
17 января 2024 г. 13:33
В Азербайджане обучаются более 7 тыс. иностранных студентов
В Азербайджане обучаются более 7 тыс. иностранных студентов
17 января 2024 г. 13:31
Управление образования города Баку: В учебных заведениях нет проблем с отоплением
Управление образования города Баку: В учебных заведениях нет проблем с отоплением
16 января 2024 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi