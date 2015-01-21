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    В НАНА произошло новое кадровое назначение

    Научно-организационный отдел переименован

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Научно-организационный отдел Центрального аппарата Президиума НАНА переименован в Управление науки и образования Центрального аппарата Президиума НАНА. Как сообщает Report, решение об этом принято на прошедшем сегодня заседании Президиума НАНА.

    Начальник отдела организации научных исследований Управления науки и образования Центрального аппарата Президиума НАНА, доктор философии по химии Омар Гюлалов назначен начальником отдела образования Управления науки и образования Центрального аппарата Президиума НАНА.

    Основной целью изменения является обеспечение рациональной интеграции науки и образования в НАНА, удовлетворение растущего требования в квалифицированных специалистах и научных кадрах в Азербайджане, подготовка кадров в сфере прикладных наук, имеющих крайне важное значение для республики.

    Начальнику Управления науки и образования Центрального аппарата Президиума НАНА Аминага Садыгову поручено подготовить Положение Управления науки и образования и предоставить его на рассмотрение Президиума.

    Контроль над исполнением решения возложен на академика-секретаря НАНА, академика Расима Алигулиева. 

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