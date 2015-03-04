​В НАНА произошли новые кадровые назначения

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Президиума НАНА. Как сообщает Report, на заседании принято решение об изменении структуры Управления права и кадров Аппарата президиума.

Об этих изменениях проинформировал присутствующих академик Ибрагим Гулиев.

По его словам, Анар Алиев назначен заместителем начальника отдела законодательства управления, доктор философии по техническим наукам Дильгуша Мирзоева назначена на должность начальника отдела кадров, Светлана Керимова - заместителем начальника отдела кадров, а Наргиз Гахраманова - на должность заместителя начальника отдела электронной информации Управления по связям с общественностью и популяризации науки.