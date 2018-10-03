В НАНА произошли кадровые назначения

3 октября, 2018 15:45

© Report Баку. 3 октября. REPORT.AZ В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) произошли новые кадровые назначения. Как сообщает Report, доктор философии по аграрным наукам Тейюб Шукюров назначен директором Губинской региональной опытной базы Института генетических ресурсов НАНА. Кроме того, исполнение обязанностей руководителя Центра стратегических научных исследований аппарата Президиума НАНА поручено заведующему Управления по делам НАНА, доктору политических наук Фатали Абдуллаеву.