​В НАНА обсудили вопрос перехода на территории Азербайджана на летнее и зимнее время

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Президиума НАНА обсудили вопрос перехода в Азербайджане на летнее и зимнее время.

Как сообщает Report, открыв мероприятие вступительным словом президент НАНА, академик Акиф Ализаде заявил о наличии специального распоряжения президента Ильхама Алиева по поводу перехода на летнее и зимнее время и пригласил ученых НАНА высказать собственное мнение по данному вопросу.

Выступивший академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев заявил, что несколько лет назад было принято решение о приостановке процесса перехода на территории республики на летнее и зимнее время. По словам ученого, 78 стран переходят на летнее и зимнее время, а в 161 стране этого не происходит.

Затем выступили замдиректора Шемахинской астрофизической обсерватории Эльчин Бабаев, директор Института зоологии Ильхам Алекперов, директор Института географии Рамиз Мамедов, завотделом Института физики Кямиль Гурбанов, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, академик-секретарь отдела наук о Земле, академик Фахраддин Гадиров.

Выступивший вице-президент НАНА Иса Габиббейли заявил о целесообразности сохранения неизменным текущего времени и отметил, что это представляет важное значение как с экономической, так и с морально-психологической точек зрения.

В заключение президент НАНА А.Ализаде отметил, что принимаемые решения должны быть научно обоснованы и поручил направить соответствующую информацию в Администрацию президента.