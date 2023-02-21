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В НАНА обсудили реализацию мероприятий в рамках празднования 100-летия Гейдара Алиева

В НАНА обсудили реализацию мероприятий в рамках празднования 100-летия Гейдара Алиева В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялось совещание, посвященное состоянию реализации плана мероприятий и предстоящим задачам.
Наука и образование
21 февраля 2023 г. 15:39
В НАНА обсудили реализацию мероприятий в рамках празднования 100-летия Гейдара Алиева

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялось совещание, посвященное реализации плана мероприятий и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, президент НАНА, академик Иса Габиббейли рассказал, что в рамках плана 10 января в академии прошла научная конференция на тему “Идеалы государственности Гейдара Алиева и современная эпоха”, организованной совместно НАНА и газетой “Азербайджан”.

Среди мероприятий республиканского масштаба в рамках “Года Гейдара Алиева” планируется провести научные конференции “Гейдар Алиев и концепция азербайджанства”, “Гейдар Алиев и нефтяная стратегия Азербайджана” и “Одна нация – два государства” с участием азербайджанских и турецких ученых, посвященные 100-летнему юбилею Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики. Также будет подготовлен документальный фильм "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и Национальная академия наук Азербайджана".

Руководитель НАНА также отметил, что были подготовлены и изданы III издание “Красной книги”, посвященное 100-летнему юбилею Гейдара Алиева, книги “Общенациональный лидер Гейдар Алиев и Национальная академия наук Азербайджана”, “Гейдар Алиев: масштаб личности и деятельности”, “Образ Гейдара Алиева в изобразительном искусстве” (на английском языке), “Гейдар Алиев и Ильхам Алиев: стабильность, могучее государство и философия победы”, книги указов и распоряжений Гейдара Алиева об азербайджанской литературе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA-da Heydər Əliyevin 100 illiyə ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərin icra vəziyyəti müzakirə olunub

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