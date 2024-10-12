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В Нахчыване впервые будет проведено диагностическое оценивание в образовательных учреждениях

В Нахчыване впервые будет проведено диагностическое оценивание в образовательных учреждениях В Нахчыване 20 октября будет проведено диагностическое оценивание профпригодности воспитателей и методистов, занимающихся педагогической деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях.
Наука и образование
12 октября 2024 г. 20:45
В Нахчыване впервые будет проведено диагностическое оценивание в образовательных учреждениях

В Нахчыване 20 октября будет проведено диагностическое оценивание профпригодности воспитателей и методистов, занимающихся педагогической деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях.

Как сообщает местное бюро Report, этап тестирования пройдет в экзаменационном центре в средней школе №4 города Нахчыван.

В общей сложности в процессе примут участие 319 воспитателей.

Повышение профессионального уровня педагогического состава в дошкольных образовательных учреждениях является одним из ключевых факторов, влияющих на качество обучения.

Отметим, что были проведены встречи с педагогическим составом дошкольных учреждений, организованы два пробных онлайн-тестирования и семинары в целях подготовки к диагностическому оцениванию.

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